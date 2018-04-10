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В Музее В. Г. Распутина прошли встречи с иркутскими писателями
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В Музее В. Г. Распутина прошли встречи с иркутскими писателями 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
В Музее В. Г. Распутина 4 и 6 апреля прошли встречи с иркутскими писателями Анатолием Байбородиным и Юрием Барановым.
Член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирь» Анатолий
Байбородин 4 апреля встретился со студентами Гуманитарно-эстетического
образования педагогического института ИГУ и учащимися десятого класса
школы №15 города Иркутска.
Писатель представил свой сборник рассказов и повестей «Деревенский
бунт», с которым он стал главным лауреатом Национальной литературной
премии имени Валентина Распутина. Вручение премии впервые состоялось в  Иркутске 15 марта 2018 года.
На встрече Анатолий Байбородин рассказал о своих предках, детских
впечатлениях, встречах с Валентином Распутиным. Студенты отделения
Гуманитарно-эстетического образования педагогического института ИГУ  прочитали отрывки из его произведений.
Справка: Анатолий Байбородин родился в селе Сосновоозерск, Бурятия.
Автор повестей и рассказов о деревне, статей на тему народной культуры,
известный в России и за рубежом. Анатолий Байбородин воспитывался в  стихии народного языка и быта. Его произведения, в основном о родной ему  земле, написаны с сердечной любовью к землякам, к былому деревенскому
укладу, к забайкальской лесостепной, речной и озерной природе, с  искренним переживанием о судьбе родной земли и родного народа.
6 апреля в Музее В. Г. Распутина известный детский писатель Юрий Баранов
провел встречу «Иркутск — волшебный город» с учениками 4 класса 71-ой  школы города Иркутска.
Юрий Иванович познакомил слушателей с циклом сказок о городе Иркутске,
предложил открыть маленьким иркутянам тайны старинных зданий и улиц,
прочитав его сказки. Юрий Баранов подчеркнул, что ребятам выпало жить в  городе с домами и улицами, хранящими удивительные истории.
Писатель также представил сборник стихов для детей «На улице Рябиновой» и последнюю книгу «В поисках тайны Ремеза».
Юрий Баранов рассказал, что писать свои сказки он начал для внучки
Таисии, и именно она стала главной героиней цикла сказок об Иркутске.
Новогодняя сказка «Тайна Тихвинской площади» вышла в свет в декабре 2006
года. Она дала название всему циклу и сразу полюбилась читателям,
которые просили продолжения. Юрий Иванович решил написать еще четыре
сказки — по количеству времен года. Так появилась зимняя «Заветная
мечта», весенняя «Шутка императрицы», летняя «Загадки старинной усадьбы»
и осенняя «Дача лунного короля». Героями сказок, новелл, рассказов Юрия
Баранова становятся те, кого он знает и любит, а сюжеты подсказывает
сама жизнь и места Иркутска. Чтобы познакомить маленьких читателей с  историческими местами нашего города, писатель придумал сказочных
героев Хихишку, кота Баюна, Мурысенка, Медвежутку.
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