В Музее В. Г. Распутина прошли встречи с иркутскими писателями

Член Союза писателей России , главный редактор журнала «Сибирь» Анатолий

Байбородин 4 апреля встретился со студентами Гуманитарно-эстетического

образования педагогического института ИГУ и учащимися десятого класса

Писатель представил свой сборник рассказов и повестей «Деревенский

бунт», с которым он стал главным лауреатом Национальной литературной

премии имени Валентина Распутина. Вручение премии впервые состоялось в Иркутске 15 марта 2018 года.

На встрече Анатолий Байбородин рассказал о своих предках, детских

впечатлениях, встречах с Валентином Распутиным. Студенты отделения

Гуманитарно-эстетического образования педагогического института ИГУ прочитали отрывки из его произведений.

Справка: Анатолий Байбородин родился в селе Сосновоозерск, Бурятия

Автор повестей и рассказов о деревне, статей на тему народной культуры,

известный в России и за рубежом. Анатолий Байбородин воспитывался в стихии народного языка и быта. Его произведения, в основном о родной ему земле, написаны с сердечной любовью к землякам, к былому деревенскому

укладу, к забайкальской лесостепной, речной и озерной природе, с искренним переживанием о судьбе родной земли и родного народа.

6 апреля в Музее В. Г. Распутина известный детский писатель Юрий Баранов

провел встречу «Иркутск — волшебный город» с учениками 4 класса 71-ой школы города Иркутска.

Юрий Иванович познакомил слушателей с циклом сказок о городе Иркутске,

предложил открыть маленьким иркутянам тайны старинных зданий и улиц,

прочитав его сказки. Юрий Баранов подчеркнул, что ребятам выпало жить в городе с домами и улицами, хранящими удивительные истории.

Писатель также представил сборник стихов для детей «На улице Рябиновой» и последнюю книгу «В поисках тайны Ремеза».

Юрий Баранов рассказал, что писать свои сказки он начал для внучки

Таисии, и именно она стала главной героиней цикла сказок об Иркутске.

Новогодняя сказка «Тайна Тихвинской площади» вышла в свет в декабре 2006

года. Она дала название всему циклу и сразу полюбилась читателям,

которые просили продолжения. Юрий Иванович решил написать еще четыре

сказки — по количеству времен года. Так появилась зимняя «Заветная

мечта», весенняя «Шутка императрицы», летняя «Загадки старинной усадьбы»

и осенняя «Дача лунного короля». Героями сказок, новелл, рассказов Юрия

Баранова становятся те, кого он знает и любит, а сюжеты подсказывает

сама жизнь и места Иркутска. Чтобы познакомить маленьких читателей с историческими местами нашего города, писатель придумал сказочных

героев Хихишку, кота Баюна, Мурысенка, Медвежутку.