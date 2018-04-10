В Подмосковье арестованы 36 тыс. бутылок поддельного алкоголя 

Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур ликвидировало подпольный склад алкоголя в Пушкинском районе Московской области, сообщает телеканал «МИР 24».
Правоохранители обнаружили 36 тыс. бутылок без соответствующей маркировки. Нелегальная продукция арестована. Идет расследование.
Склад располагался у деревни Нагорное. Для перевозки нелегальной продукции злоумышленники использовали три автомобиля. О их задержании не сообщается.
Ведомство в последнее время активизировало борьбу с нелегальным алкоголем. В частности, за первые три месяца 2017 года изъято 5 миллионов литров контрафакта. В 2016 году этот показатель был вдвое ниже — 2,3 млн литров.
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