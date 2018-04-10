Тяжелые кровельные снегорезы угрожают жителям нового ЖК в Люберецкого районе

Плохо закрепленные на крыше острые железные снегорезы падают вниз, а оставшиеся буквально висят на волоске в деревне Мотяково Люберецкого района. Не так давно там построили малоэтажный жилой комплекс, состоящий из десятков небольших домиков. Чтобы продемонстрировать всю современность строений, специалисты решили установить на крыше снегорезы.

Падение снежной и ледяной массы представляет большую опасность для находящихся внизу людей. Снегорезы или снегозадержатели улавливают снег на кровле, чтобы он равномерно таял.

Их наличие имеет настолько большое значение, что во многих странах Европы страховые компании отказываются страховать дома, на крышах которых не установлены снегозадержатели.

В Люберецком районе решили стать ближе к Европе, вот только

горе-специалисты

даже не смогли надежно закрепить конструкции на крыше. Вскоре снегорезы под тяжестью снега начали отваливаться.

Какие-то из них рухнули вниз,

какие-то еле держатся.

Это так же опасно, как огромные сосульки. Вот только сосульки рано или поздно растают, а снегорезы железные. Если они кому-нибудь

упадут на голову, вонзившись острием в череп, спасать будет уже некого

— житель дома.

Мало того, что снегоудерживатели не выполняют свою функцию, весь снег и лед с крыши падает прямиком с третьего этажа. Во дворах прямо на земле валяются как сами снегозадерживатели, так и оторванные куски кровли.

По словам жителей, коммунальщики в ответ на их жалобы, лишь присылают отписки. Так продолжается уже два года. ЖК обслуживает

ООО «КомфортЖилСервис». Съемочная группа «360» решила пообщаться с их представителем. Заместитель директора заявила, что за крышу отвечает не только управляющая компания, но и те наемные подрядчики, которым доверили работы по ее обслуживанию. Она продемонстрировала фотографии, которые отправляют подрядчики. У каждого снимка была дата его создания и, судя по кадрам, можно было сказать, что подрядчики действительно обслуживают кровли домов. Съемочная группа продемонстрировала заместителю директора УК более актуальные фотографии.

Реакция не заставила себя долго ждать. Уже в этот день на крышах домов появились специалисты, которые демонтировали плохо приделанные снегорезы, а валяющиеся на земле конструкции собрали и увезли.