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Житель Новой Зеландии проехал сквозь торнадо на грузовике
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Житель Новой Зеландии проехал сквозь торнадо на грузовике 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Более 13 тысяч молний было зафиксировано в течение суток над регионом Таранаки на Северном острове Новой Зеландии, на который обрушился мощный торнадо. В результате разгула стихии несколько частных домов и построек оказались разрушены, примерно 4,3 тысячи строений остались без электричества. По предварительным данным, так или иначе на пути торнадо оказались 12 тысяч человек, в том числе и Рик Филд, водитель грузовика, фактический заглянувший в чрево смерча.
"Там падают деревья, черт побери! Даже не знаю, где бы спрятаться. Я никогда в жизни так не боялся", — позже в интервью NZ Herald признался Рик.
По его словам, все началось с налетевшего ветра, затем на его глазах на дорогу полетели крупные ветки и столбы, после чего видимость стала практически нулевой.
"Как только торнадо начал вырывать деревья с корнями, я подумал: «Вот и все!». Меня не оставляла мысль, что прям сейчас что-то упадет на крышу кабины", — рассказал водитель, заехавший, по собственному признанию, внутрь торнадо.
Рику посчастливилось — он выбрался наружу без травм и повреждений, тогда как многие фермеры в Таранаки недосчитались коров и хозяйственных построек.
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