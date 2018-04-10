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8,5 млн рублей потратят на уход за цветниками в Приокском районе
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8,5 млн рублей потратят на уход за цветниками в Приокском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
На озеленение Приокского района Нижнего Новгорода в апреле-декабре этого года выделят 8,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчика для выполнение работ по уходу за газонами и цветниками в Приокском районе выбирали путем электронного аукциона. Заказчиком выступает администрация Приокского района. Итоговая сумма контракта составила 8 531 903 рублей. Победителем торгов стала «Нижегородская производственная компания».
Согласно документам госзакупки, разбивать новые клумбы и высаживать газон будут в «Аллеи любви», в сквере у завода «Термаль», сквере «Первых маевок» в Приокском районе, а также на бульваре идущем в микрорайоне Щербинки-1 и 2 вдоль пр. Гагарина. Кроме того, работы по озеленению проведут на склонах у дороги по ул. Ларина, в сквере у НИИ им. Седакова, а также на улицах Горная, Шатковская, Полярная, Медицинская и на Анкудиновском шоссе.
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