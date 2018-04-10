8,5 млн рублей потратят на уход за цветниками в Приокском районе

На озеленение Приокского района Нижнего Новгорода в апреле-декабре этого года выделят 8,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчика для выполнение работ по уходу за газонами и цветниками в Приокском районе выбирали путем электронного аукциона. Заказчиком выступает администрация Приокского района. Итоговая сумма контракта составила 8 531 903 рублей. Победителем торгов стала «Нижегородская производственная компания».

Согласно документам госзакупки, разбивать новые клумбы и высаживать газон будут в «Аллеи любви», в сквере у завода «Термаль», сквере «Первых маевок» в Приокском районе, а также на бульваре идущем в микрорайоне Щербинки-1 и 2 вдоль пр. Гагарина. Кроме того, работы по озеленению проведут на склонах у дороги по ул. Ларина, в сквере у НИИ им. Седакова, а также на улицах Горная, Шатковская, Полярная, Медицинская и на Анкудиновском шоссе.