Усадьба Сабитовых в Казани попала в список объектов культурного наследия местного значения

Усадьбу Сабитовых в Казани добавили в список объектов культурного наследия местного значения, сообщает «Реальное время».

Усадьба находится на улице Шигабутдина Марджани. Она состоит из главного дома, флигеля и хозяйственных построек. Все строения датируются концом XIX века.