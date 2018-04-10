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Усадьба Сабитовых в Казани попала в список объектов культурного наследия местного значения
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Усадьба Сабитовых в Казани попала в список объектов культурного наследия местного значения 

RT на русском 1 час назад
Усадьбу Сабитовых в Казани добавили в список объектов культурного наследия местного значения, сообщает «Реальное время».
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Документ представлен на портале правовой информации региона.
Усадьба находится на улице Шигабутдина Марджани. Она состоит из главного дома, флигеля и хозяйственных построек. Все строения датируются концом XIX века.
Ранее НСН сообщала о реставрации грифонов Большой Митридатской лестницы в Керчи.
RT на русском: последние новости
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