Усадьба Сабитовых в Казани попала в список объектов культурного наследия местного значения 

Усадьбу Сабитовых в Казани добавили в список объектов культурного наследия местного значения, сообщает «Реальное время».
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Документ представлен на портале правовой информации региона.
Усадьба находится на улице Шигабутдина Марджани. Она состоит из главного дома, флигеля и хозяйственных построек. Все строения датируются концом XIX века.
Ранее НСН сообщала о реставрации грифонов Большой Митридатской лестницы в Керчи.