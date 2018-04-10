Севастополь теряет почти треть питьевой воды

СЕВАСТОПОЛЬ , 10 апр — РИА Новости Крым . Правительство Севастополя планирует в ближайшие пять лет за счет модернизации сетей водопроводов сократить потери в воды до 10-15%. Об этом во время доклада в Законодательном собрании Севастополя заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов

"В Севастополе потери воды в сетях — порядка 35%. По Российской Федерации значительно ниже, но благодаря перекладке аварийных водопроводов в 2017 году потери были снижены на 9%, в сравнении с 2016 годом", — отметил чиновник.

По словам Тарасов, благодаря модернизации водопроводов и устранению протечек за пять лет потери воды в сетях города не должны превышать 10-15%.

Чиновник напомнил, что в настоящее время ведутся работы по разработке технического обоснования проектов дополнительного водоснабжения Севастополя.

"Там (в разработке) есть тот же проект по переброске стоков реки Коккозка, есть вопросы по дополнительным водохранилищам, по скважинам. Достаточно большая работа. До конца года стоит задача получить обоснование, чтобы закладывать те или иные мероприятия в ФЦП", — сказал он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в феврале 2017 года заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что проект строительства водохранилища в селе Соколиное и переброски реки Коккозка в Чернореченское водохранилище не будет реализован. Взамен его будет разработан альтернативный проект водоснабжения Севастополя.

Проект переброски стоков реки Коккозка для водоснабжения Севастополя был внесен в ФЦП с объемом финансирования 1,75 млрд рублей. Однако данная инициатива вызвала негативную реакцию жителей Бахчисарайского района, которых поддержали специалисты в области экологии и геологии. По их мнению, переброска вод Коккозки на Севастополь нанесет непоправимый ущерб экосистеме Бельбекской долины и усилит оползневые процессы на склонах Большого каньона.