Ещё
Севастополь теряет почти треть питьевой воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севастополь теряет почти треть питьевой воды 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя планирует в ближайшие пять лет за счет модернизации сетей водопроводов сократить потери в воды до 10-15%. Об этом во время доклада в Законодательном собрании Севастополя заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
"В Севастополе потери воды в сетях — порядка 35%. По Российской Федерации значительно ниже, но благодаря перекладке аварийных водопроводов в 2017 году потери были снижены на 9%, в сравнении с 2016 годом", — отметил чиновник.
По словам Тарасов, благодаря модернизации водопроводов и устранению протечек за пять лет потери воды в сетях города не должны превышать 10-15%.
Чиновник напомнил, что в настоящее время ведутся работы по разработке технического обоснования проектов дополнительного водоснабжения Севастополя.
"Там (в разработке) есть тот же проект по переброске стоков реки Коккозка, есть вопросы по дополнительным водохранилищам, по скважинам. Достаточно большая работа. До конца года стоит задача получить обоснование, чтобы закладывать те или иные мероприятия в ФЦП", — сказал он.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в феврале 2017 года заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что проект строительства водохранилища в селе Соколиное и переброски реки Коккозка в Чернореченское водохранилище не будет реализован. Взамен его будет разработан альтернативный проект водоснабжения Севастополя.
Проект переброски стоков реки Коккозка для водоснабжения Севастополя был внесен в ФЦП с объемом финансирования 1,75 млрд рублей. Однако данная инициатива вызвала негативную реакцию жителей Бахчисарайского района, которых поддержали специалисты в области экологии и геологии. По их мнению, переброска вод Коккозки на Севастополь нанесет непоправимый ущерб экосистеме Бельбекской долины и усилит оползневые процессы на склонах Большого каньона.
Против реализации проекта выступал глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что будет ходатайствовать об исключении проекта из ФЦП.
РИА Новости Крым: последние новости
Где и когда: в Крым прибывает "Поезд Победы" Как Симферополь отметит 74-ю годовщину освобождения Вашингтон расширил санкционный список против России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России341
Найден позитив от ослабления рубля127
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег123
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение