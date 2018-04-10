Более 500 торговых объектов региона должны получить паспорта безопасности

522 торговых объекта Ярославской области включены в перечень подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты. Все они должны получить паспорта безопасности. В дальнейшем список будет постоянно расширяться.

Как отметила его заместитель Валентина Шишина, принимаемые меры направлены на контроль и обеспечение антитеррористической защищенности торговых объектов. О включении в их перечень департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области уведомит ответственных лиц в течение месяца после утверждения документа.

Далее, опять же в течение месяца, решением правообладателя торгового объекта должна быть создана комиссия по обследованию и категорированию. Результаты ее работы оформляются актом обследования в произвольной форме. Обязательные требования: наличие сведений, подтверждающих принятие комиссией решения о присвоении торговому объекту соответствующей категории, выводы об эффективности существующей системы антитеррористической защищенности, а также рекомендации по приведению ее в соответствие с современными требованиями.

Процесс обеспечения террористической безопасности будет контролироваться. Предусмотрены плановые и внеплановые проверки.

По вопросам реализации данного постановления необходимо обращаться в комитет потребительского рынка департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области по тел. : +7 (4852) 400-992, 400-991.