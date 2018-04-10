Эксперт: бизнесменов отправляют в СИЗО реже, чем силовиков и безработных

В Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге исследовали судебную практику арестов предпринимателей и других категорий граждан. Результаты исследования показали, что мнение, будто бы следователи при содействии судей поголовно отправляют всех предпринимателей в СИЗО для выбивания признательных показаний, является предвзятым — фактически бизнесменов арестовывают даже реже самих силовиков.

Безработные и оборотни — самые опасные

Автором исследования о работе правоохранительной системы в России стала сотрудник Института проблем правоприменения при ЕУСПб Ирина Четверикова. Эксперт изучила статистические данные о работе уголовных судов и выяснила, что хотя благодаря работе бизнес-омбудсмена и профессионального сообщества («Опора России», « Деловая Россия ») тема досудебных арестов предпринимателей и подается как системная проблема силового давления на бизнес, на практике оказывается, что суды далеко не всегда избирают крайнюю меру пресечения. Чаще, чем предпринимателей, под стражу по обвинению в экономических преступлениях отправляют безработных, к которым можно отнести и тех, кто занимается бизнесом нелегально, и сотрудников правоохранительных органов . Реже за решетку попадают служащие бюджетных учреждений и коммерческих структур, примерно одинаково — чиновники и рабочие. Риск угодить в тюрьму для предпринимателя повышается, если от его действий пострадало государство.

В то же время автор работы не опровергает, что правоохранители могут умышленно добиваться арестов предпринимателей для разрушения их бизнеса в угоду третьим лицам — например, конкурентам.