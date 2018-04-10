Полномочия калининградских муниципалитетов по заключению госконтрактов ограничат

Заключение госконтрактов на уровне муниципалитетов далеко не всегда эффективно, отметил в ходе заседания областного правительства во вторник, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов . Он заявил о том, что количество торгов в муниципалитетах минимизируют, сообщают «Вести-Калининград».

В пример глава региона привел Гвардейск , где контракт заключили в июле, а подрядчик приступил к работам только в сентябре.

В прошлом году, по данным регионального Минфина, невостребованными оказались 110 млн рублей. При этом значительная доля неиспользованных средств связана с неисполнением обязательств по контрактам, а также с тем, что муниципалитеты не заключили их вовремя.

Ранее, напомним, на уровень региона от муниципалитетов были переданы полномочия в сфере градостроительной деятельности.

Фото: gov39.ru