Полномочия калининградских муниципалитетов по заключению госконтрактов ограничат 

Заключение госконтрактов на уровне муниципалитетов далеко не всегда эффективно, отметил в ходе заседания областного правительства во вторник, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов. Он заявил о том, что количество торгов в муниципалитетах минимизируют, сообщают «Вести-Калининград».
В пример глава региона привел Гвардейск, где контракт заключили в июле, а подрядчик приступил к работам только в сентябре.
В прошлом году, по данным регионального Минфина, невостребованными оказались 110 млн рублей. При этом значительная доля неиспользованных средств связана с неисполнением обязательств по контрактам, а также с тем, что муниципалитеты не заключили их вовремя.
Ранее, напомним, на уровень региона от муниципалитетов были переданы полномочия в сфере градостроительной деятельности.
Фото: gov39.ru