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В Арти наказали директора предприятия, взявшего на работу несовершеннолетнего
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В Арти наказали директора предприятия, взявшего на работу несовершеннолетнего 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
По данным прокуратуры, директор МУП «ЖКХ-Манчаж» в Артях в декабре 2017 года взял на работу 17-летнего мальчика. Несовершеннолетний прошел инструктаж по технике безопасности и имел свое расписание при этом с ним не был заключен трудовой договор. В должности разнорабочего юноша пробыл до февраля 2018 года.
По данному факту прокуратура возбудила административное дело за уклонение от оформления трудового договора. В итоге директору предприятия был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также его потребовали устранить нарушение.
Фактическое восстановление трудовых прав несовершеннолетнего находится на контроле прокуратуры.
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