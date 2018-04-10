В Арти наказали директора предприятия, взявшего на работу несовершеннолетнего

По данным прокуратуры, директор МУП «ЖКХ-Манчаж» в Артях в декабре 2017 года взял на работу 17-летнего мальчика. Несовершеннолетний прошел инструктаж по технике безопасности и имел свое расписание при этом с ним не был заключен трудовой договор. В должности разнорабочего юноша пробыл до февраля 2018 года.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело за уклонение от оформления трудового договора. В итоге директору предприятия был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также его потребовали устранить нарушение.

Фактическое восстановление трудовых прав несовершеннолетнего находится на контроле прокуратуры.