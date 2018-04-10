В Зауралье два депутата парламента сдают мандаты досрочно. Замену уже нашли

Игорь Арзин 6 апреля избран главой Петуховского района и обязан по закону снять с себя полномочия депутата. А Сергей Вартанов, главный врач Целинной ЦРБ, решил отказаться от мандата в пользу основной деятельности, которая требует много времени и сил.

Как пояснил спикер областной думы Дмитрий Фролов , оба депутата избраны в заксобрание по партийному списку «Единой России» . И дополнительных выборов не потребуется. Выбывших депутатов заменят очередники из списка.

По словам Фролова, вместо Вартанова мандат депутата может получить Олег Попов , генеральный директор АО « Газпром газораспределение Курган», а на место Игоря Арзина обсуждаются две кандидатуры. В их числе — Виктор Кузнецов , доктор наук, генеральный директор ОАО «Сенсор», лауреат премии «Итоги года Урала и Сибири 2017».

Фото: runews24.ru