В Зауралье два депутата парламента сдают мандаты досрочно. Замену уже нашли 

Игорь Арзин 6 апреля избран главой Петуховского района и обязан по закону снять с себя полномочия депутата. А Сергей Вартанов, главный врач Целинной ЦРБ, решил отказаться от мандата в пользу основной деятельности, которая требует много времени и сил.
Как пояснил спикер областной думы Дмитрий Фролов, оба депутата избраны в заксобрание по партийному списку «Единой России». И дополнительных выборов не потребуется. Выбывших депутатов заменят очередники из списка.
По словам Фролова, вместо Вартанова мандат депутата может получить Олег Попов, генеральный директор АО « Газпром газораспределение Курган», а на место Игоря Арзина обсуждаются две кандидатуры. В их числе — Виктор Кузнецов, доктор наук, генеральный директор ОАО «Сенсор», лауреат премии «Итоги года Урала и Сибири 2017».
Фото: runews24.ru