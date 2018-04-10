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В Зауралье два депутата парламента сдают мандаты досрочно. Замену уже нашли
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В Зауралье два депутата парламента сдают мандаты досрочно. Замену уже нашли 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Игорь Арзин 6 апреля избран главой Петуховского района и обязан по закону снять с себя полномочия депутата. А Сергей Вартанов, главный врач Целинной ЦРБ, решил отказаться от мандата в пользу основной деятельности, которая требует много времени и сил.
Как пояснил спикер областной думы Дмитрий Фролов, оба депутата избраны в заксобрание по партийному списку «Единой России». И дополнительных выборов не потребуется. Выбывших депутатов заменят очередники из списка.
По словам Фролова, вместо Вартанова мандат депутата может получить Олег Попов, генеральный директор АО « Газпром газораспределение Курган», а на место Игоря Арзина обсуждаются две кандидатуры. В их числе — Виктор Кузнецов, доктор наук, генеральный директор ОАО «Сенсор», лауреат премии «Итоги года Урала и Сибири 2017».
Фото: runews24.ru
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