Постпред России в ЮНЕСКО призвал уделить внимание войне с памятниками в ЕС

Число проявлений актов расизма, агрессивного национализма и религиозной нетерпимости по всему миру возросло, считает постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

"С большой тревогой наблюдаем рост проявлений расизма, агрессивного национализма и религиозной нетерпимости по всему миру. Дело дошло до того, что в Европе, положившей миллионы жизней на алтарь победы над нацизмом, занялись переписыванием истории и обелением гитлеровских коллаборационистов, ведут войну с памятниками героям-освободителям", — заявил Кузнецов, выступая на заседании 204 сессии исполнительного совета ЮНЕСКО.

"Считаем необходимым безотлагательно уделить этой проблеме пристальное внимание и обеспечить необходимые правовые рамки для пресечения подобных действий", — отметил он.

По его словам, сохранение межнационального и межконфессионального согласия, создание условий для мирного взаимоуважительного сосуществования различных культур и этносов — актуальная задача сегодня.