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Постпред России в ЮНЕСКО призвал уделить внимание войне с памятниками в ЕС
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Постпред России в ЮНЕСКО призвал уделить внимание войне с памятниками в ЕС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов призвал организацию уделить пристальное внимание проблеме переписывания истории, обеления гитлеровских коллаборационистов и войны с памятниками героям-освободителям в Европе.
Число проявлений актов расизма, агрессивного национализма и религиозной нетерпимости по всему миру возросло, считает постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
"С большой тревогой наблюдаем рост проявлений расизма, агрессивного национализма и религиозной нетерпимости по всему миру. Дело дошло до того, что в Европе, положившей миллионы жизней на алтарь победы над нацизмом, занялись переписыванием истории и обелением гитлеровских коллаборационистов, ведут войну с памятниками героям-освободителям", — заявил Кузнецов, выступая на заседании 204 сессии исполнительного совета ЮНЕСКО.
"Считаем необходимым безотлагательно уделить этой проблеме пристальное внимание и обеспечить необходимые правовые рамки для пресечения подобных действий", — отметил он.
По его словам, сохранение межнационального и межконфессионального согласия, создание условий для мирного взаимоуважительного сосуществования различных культур и этносов — актуальная задача сегодня.
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