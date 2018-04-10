Рейтинг медиаактивности компаний Самарской области. Март-2018

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» начинает публикацию медиарейтингов компаний Самарской области , который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний региона в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных « Яндекс . Новости». В исследование вошли около 100 компаний губернии. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

Renault и «Ростех» переуступили голландской Alliance Rostec Auto B. V. — их совместной компании, контролирующей автозавод, 61,4 млрд рублей дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в новые акции «АвтоВАЗа». Сделка необходима для финансового оздоровления предприятия, модернизации производства и обновления модельного ряда, сообщили стороны.

Новости о модельном ряде завода в марте тоже оказались позитивными. Компания «АТС-Авто» — резидент технопарка «Жигулевская долина» — выпустила тысячный автомобиль Lada Vesta CNG. Напомним, производство первого в России серийного легкового автомобиля, использующего в качестве топлива бензин или метан, началось летом 2017 года. Тем временем Lada 4х4 лидирует по продажам «АвтоВАЗа» за рубежом. На эту модель в прошлом году пришлось 55% экспорта предприятия. Второй по популярности моделью бренда на зарубежных рынках стал седан Vesta. К слову, в марте он получил новую систему комфорта и безопасности, ранее внедренные на автомобилях Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.

Еще одно положительное сообщение: в 2018 году «АвтоВАЗ» примет на работу более 250 перспективных сотрудников. В планах предприятия — выпустить до 2026 года. 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей Lada. Для этого компания привлечет в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов.

А каплей дегтя в минувшем месяце для Автогиганта послужила новость о бывшем главе финдепартамента «АвтоВАЗа» Николае Глушкове , которого нашли в Лондоне мертвым со следами удушения. Глушков работал на предприятии в 1990-х, впоследствии был партнером и ближайшим соратником Бориса Березовского , найденного повешенным в своем доме в пригороде Лондона 23 марта 2013 года.

Во время встречи врио губернатора Дмитрия Азарова с президентом РФ Владимиром Путиным в числе прочих вопросов обсуждалось участие АО «РКЦ „Прогресс“ в разработке ракеты-носителя тяжелого класса. Глава региона поблагодарил Владимира Путина за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона. 14 марта предприятие посетил зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин , который провел совещание, посвященное модернизации производства.

21 марта с космодрома Байконур успешно стартовала созданная на „Прогрессе“ ракета-носитель „Союз-ФГ“ с транспортным пилотируемым кораблем „Союз МС-08“. А 30 марта российские военные провели успешный запуск ракеты-носителя „Союз-2.1В“, также производства РКЦ, с космодрома Плесецк

В свою очередь экс-гендиректор предприятия Александр Кирилин не смог обжаловать решение Самарского районного суда об отстранении его от должности. 12 марта областной суд оставил его жалобу без удовлетворения. Напомним, 13 февраля в отношении Александра Кирилина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ — „Злоупотребление полномочиями“.

Еще одна апелляция, связанная с предприятием, готовится в Москве »Роскосмос» намерен добиться взыскания с РКЦ 266 млн рублей за нарушение сроков контракта на изготовление космического аппарата «Фотон-М». В начале текущего года арбитраж уже отказался взыскать эту сумму с «Прогресса» — сроки контракта были нарушены по не зависящим от РКЦ причинам.

3. ООО «Самарские коммунальные системы» — 112 (82)

Март оказался богат на коммунальные аварии. Большая часть мартовских новостей СКС связана с их устранением. В частности, затапливало две главные магистрали областной столицы — Московское шоссе и улицу Ново-Садовую, а также проспект Ленина и улицу Стара-Загору. Прилегающие дома на время ремонтных работ оставались без холодной воды.

Меж тем, по информации компании, задолженность абонентов в марте за услуги «Самарских коммунальных система» достигла 1,37 млрд рублей. Долги жителей на прямых расчетах по сравнению с началом февраля выросли на 2,14% и составили 714 млн рублей. Долги УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК выросли на 1,62% и составили 499 млн рублей. Долги бюджетных организаций почти не изменились — 24 млн рублей, а юридических лиц незначительно снизились — 136 млн рублей.

30 марта в Комсомольском районном суде Тольятти начался долгожданный процесс по делу ТоАЗа, которое возбудило областное управление СК РФ еще в декабре 2012 года. На протяжении последних лет защита владельцев химкомбината неоднократно пыталась добиться прекращения уголовного дела против бывших его руководителей. Все жалобы на сегодня отклонены.

Не найдя поддержки у правосудия, основной владелец и экс-президент ПАО «Тольяттиазот» Владимир Махлай обратился к «Живому Журналу». В преддверии 18 марта убежавший в Лондон бизнесмен разразился постами о нелегитимных выборах президента РФ, об общественно-политической обстановке в мире и ситуации на его собственном предприятии.

Тем временем крупнейший производитель аммиака в России подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG ( Цюрих Швейцария ) и Landesbank Baden-Wuerttemberg ( Штутгарт Германия ) на сумму 180 млн евро сроком на 9 лет. Заемные средства предназначены для финансирования поставок оборудования и технологий для строительства на площадке комбината третьего агрегата производства карбамида мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки, более экономичного и эффективного по сравнению с имеющимися агрегатами.

2 марта на площадке второго ведущего в России химпредприятия состоялся торжественный запуск четвертой очереди производства полиамида-6. В церемонии участвовал вице-премьер Аркадий Дворкович. Объем инвестиций в строительство новой установки составил 2 млрд рублей, общие затраты на проект — более 20 млрд рублей.

14 марта под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова состоялось расширенное заседание правительства Самарской области, на котором обсудили план реализации послания президента РФ. Генеральный директор «КуйбышевАзота» Александр Герасименко на примере своего предприятия рассказал о технологическом обновлении, стимулировании роста производительности труда и сбережении человека.

Однако сберегать удается не всегда и не всех. В марте прокурор Тольятти Альберт Москалев назвал компании, ответственные за выброс аммиака на территории городского округа в прошлом году. Пик обращений от жителей Автограда зафиксировали в августе. По результатам проверок Росприроднадзора выявлены три предприятия, деятельность которых способна повлечь превышения концентрации этого вещества в воздухе. Одним из них является КуАЗ. Предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.

Во время своего рабочего визита в Тольятти зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин также посетил ПАО «Кузнецов». Как пояснил вице-премьеру исполнительный директор предприятия Сергей Павлинич, сейчас «Кузнецов» обеспечен заказами от РКЦ на изготовление ракетных двигателей до 2027 года, сформированы планы по интеграции завода в общие проекты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству двигателей ПД-14 и ПД-35. В ближайшие два года ОДК вложит в ПАО 28 млрд рублей. А постановка в серийное производство двигателей НК-32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед.

В марте завод также посетил замминистра обороны РФ Юрий Борисов , который заверил СМИ, что Минобороны РФ модернизирует все Ту-160 для создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

В очередной раз продемонстрировать возможности предприятия удалось 21 марта. Серийные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на «Кузнецове», обеспечили пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ», которая вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-08» с длительной экспедицией на МКС.

7. АО «Самаранефтегаз» — 64 (2)

Дочернее предприятие «Роснефти» выиграло аукцион на право пользования недрами Успенского участка углеводородов, почти в 43 раза превысив стартовую цену. Компания заплатила за лицензию 1 млрд рублей при начальной сумме 23,4 млн рублей. Лицензия на участок в Исаклинском и Сергиевском районах, предоставляется на 25 лет. Извлекаемые запасы нефти составляют 164 тыс. тонн, прогнозные ресурсы оцениваются в 4 млн тонн. При этом в пределах участка находятся охраняемые природные территории регионального значения — «Серноводская пещера», «Серебристые тополя», «Исаклинская нагорная лесостепь» и «Студеный ключ».

Вторая необычная новость о «Самаранефтегазе» была связана с трагедией. 10 марта при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода на одном из месторождений компании в Красноярском районе трое рабочих потеряли сознание. Один из них, мужчина 1991 года рождения, скончался, двое других были доставлены в больницу. Сообщалось, что мужчины отравились парами сероводорода. Областное управление СК РФ начало доследственную проверку.

8. АО «Тяжмаш» — 51 (47)

Сызранское машиностроительное предприятие заключило с судостроительным заводом «Северная верфь» договор на изготовление партии мостовых электрических кранов, их поставку, монтаж, пусконаладочные работы и передачу навыков эксплуатации. Сумма контракта — около 1,7 млрд рублей. Заказ выполняется в рамках возведения нового судостроительного комплекса, который в будущем позволит строить крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн.

Завершены испытания на ГЭС Vässinkoski в Швеции , оборудование передано в промышленную эксплуатацию. Договор на ремонт гидроагрегата заключило дочернее компания «Тяжмаша» ČKD Blansko Holding ( Чехия ) в августе 2016 года. Модернизация позволит увеличить срок эксплуатации минимум на 50 лет вперед и минимизировать риски для окружающей среды в регионе.

Продолжаются работы по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию электромеханического оборудования для строящейся в Эль-Сальвадоре ГЭС «Чапарраль». В порт Сальвадора доставлена первая партия электрической части оборудования весом почти 680 тонн.

9. ООО «СИБУР Тольятти» — 39 (26), АО «Новокуйбышевский НПЗ» — 39 (4)

Девятую строчку рейтинга поделили два дочерних предприятия крупнейших российских компаний. На «СИБУР Тольятти» начали выпуск новых марок синтетического каучука для мировых производителей с повышенной пластичностью полимера, что улучшает дальнейшую переработку каучука.

Между тем в соцсетях набрала силу новая информационная волна по поводу качества воздуха в Тольятти. По итогам 2017 года дочку «СИБУРа» вместе с «КуйбышевАзотом» оштрафовали на 80 тыс. рублей за превышение концентрации аммиака в Автограде в период с июля по сентябрь. В феврале и марте этого года город снова накрыл смог и жалобы в Росприроднадзор возобновились. Представители химкомбината связали это с приближением президентских выборов и заявили, что предприятия огульно обвиняются в отравлении горожан.

Положительную роль выборы сыграли для Новокуйбышевского НПЗ. На территории завода организовали один из трех в области временных избирательных участков. На нем проголосовало 94,5% избирателей — 414 человек из 439 внесенных в списки.

Еще одна позитивная новость — в Новокуйбышевске ввели в строй первый в городе спорткомплекс с ледовой ареной. Инвестором строительства ледового дворца выступила НК «Роснефть».

1 марта стало известно, что Виталий Зубер, возглавлявший НК НПЗ с 2013 года, покинул пост. Новым гендиректором предприятия назначен Роберт Хусаинов. До этого он занимал должность руководителя ООО «Башнефть-Сервис НПЗ». Зубер, в свою очередь, перешел на работу в «Газпромнефть» . Его назначили генеральным директором Московского нефтеперерабатывающего завода.

10. АО «Сызранский НПЗ» — 37 (28)

Третья в этом списке «дочка» «Роснефти» в марте завершила техническое переоснащение центральной заводской лаборатории. Внедрение новых цифровых технологий позволит сократить время выдачи результатов испытаний и усилить систему контроля качества продукции, написали СМИ.

Сборная Сызранского НПЗ приняла участие в VIII Зимней спартакиаде НК «Роснефть». В корпоративных соревнованиях участвовали более 500 спортсменов-любителей из 29 дочерних обществ. По результатам семи хоккейных матчей команда СНПЗ заняла шестое место.