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Тюремные кутюрье: заключенные из Самарской области начали шить жилеты для автолюбителей
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Тюремные кутюрье: заключенные из Самарской области начали шить жилеты для автолюбителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Федеральная служба исполнения наказаний Самарской области наладила производство светоотражающих жилетов для водителей. Новую продукцию выпускают сразу несколько исправительных учреждений региона.
— На благо общества трудятся заключенные из 3, 15, 28 и 29 колоний. Они уже пошили более 2500 жилетов на сумму свыше 120 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
Готовую продукцию покупают различные областные организации и даже сами сотрудники уголовно-исполнительной системы.
По словам замначальника УИС Самарской области Григория Неймарка, в колониях принимают новые заказы. На производстве даже готовы повысить объемы выпускаемой продукции при увеличении спроса.
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