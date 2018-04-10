Тюремные кутюрье: заключенные из Самарской области начали шить жилеты для автолюбителей

— На благо общества трудятся заключенные из 3, 15, 28 и 29 колоний. Они уже пошили более 2500 жилетов на сумму свыше 120 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Готовую продукцию покупают различные областные организации и даже сами сотрудники уголовно-исполнительной системы.

По словам замначальника УИС Самарской области Григория Неймарка, в колониях принимают новые заказы. На производстве даже готовы повысить объемы выпускаемой продукции при увеличении спроса.