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Уровень реки Дема по Уфой поднялся на 87 сантиметров
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Уровень реки Дема по Уфой поднялся на 87 сантиметров 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии пристально наблюдают за уровнем воды в реках под Уфой. Стремительно повышается уровень рек Дема и Белая.
Гидрометеорологи рассказали, что возле деревни Бочкарева вода поднялась сразу на 87 сантиметров за сутки, а под Уфой на реке Белой — сразу на 70 сантиметров. В Стерлитамаке река Белая прочистились, и дальнейшего роста уровня воды не предвидится, наоборот, он понизился на 24 сантиметра. В микрорайоне Шакша река Уфа поднялась на 11 сантиметров, но ее уровень очень далек от критического, то есть от выхода из берегов.
— Сотрудники МЧС с 8 апреля мониторят обстановку в селе Байгузино в Бурзянском районе, с 9 апреля — в селе Булгаково под Уфой. 10 апреля также местные жители сообщали о подтоплении дворов в селе Чесноковка, — пояснили сотрудники республиканского МЧС.
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 Ещё 2 источника 
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