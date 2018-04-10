Фермерскую продукцию жители Хорошевки смогут приобретать с 20 апреля

В столице 20 апреля начнут работать около 100 ярмарок выходного дня, не является исключением и площадка, расположенная недалеко от Хорошевки по адресу улица Красноармейская, 36–38. Кроме того, товары отечественных сельхозпроизводителей будут доступны для жителей Хорошёвки и на межрегиональной ярмарке, расположенной в проезде Берёзовой рощи, владение 2.

— Первая ярмарочная торговая сессия начнётся 20 апреля и продлится до 1 июля, — сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк . — Площадки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 20.00.

Также на торговых площадях будет обустроено специальное место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай с собственного огорода. (то)