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Хоть изолентой обмотайте — изолировать Россию невозможно
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Хоть изолентой обмотайте — изолировать Россию невозможно 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как бы ни пытался Запад изолировать Россию, она остается открытой — и для переговоров, и для гостей, причем в том числе с того же Запада. Даже в Крым, который для Запада остается весьма сложным вопросом, с интересом едут. Европейские делегации стали там уже привычным делом: общественные деятели и политики разных уровней приезжают и удивляются, насколько велика разница между картиной, которую изображают их СМИ, и реальным положением дел.
Сейчас полуостров готовится встречать участников Ялтинского международного экономического форума, и среди них по меньшей мере 300 иностранцев: это и бизнесмены, и политики. Причем процесс подтверждения участия еще продолжается.
Хотя и эта цифра уже больше, чем показатели прошлого года, когда приехали 200 гостей из 46 стран. И это несмотря на давление европейских правительств и попыток Украины застращать всех своими санкциями.
Кажется, эффект получается обратным. Так же, как и с американскими футбольными болельщиками. Администрация США призывает их «подумать дважды» и пугает неизведанными угрозами: возможными терактами и дипломатическим кризисом, который США сами и спровоцировали.
Но болельщики, видимо, подумали — может, и дважды — и решили сами проверить, действительно ли все так страшно. Пока их группа на Чемпионате мира обещает стать самой многочисленной — граждане США уже купили 16 462 билета. При том, что их команда вообще не принимает участия.
Может, конечно, это хитрый план американских спецслужб — купить билеты и не прийти, чтобы потом посмеяться над полупустыми трибунами. Но, во-первых, процедура продажи была весьма прозрачной, вряд ли там были возможны какие-то спекуляции. Во-вторых, чемпионат пройдет в 11 городах на огромных стадионах и отсутствие даже 16 тысяч болельщиков в течение месяца вряд ли создаст какой-то резонанс. И, в-третьих, западная антироссийская пропаганда сейчас на таком уровне, когда никто не пытается придумывать сложные схемы и благовидные предлоги.
Так что, похоже, американцы просто не вняли угрозам своего Госдепа и решили воспользоваться возможностью приехать в эту страну, которую в Штатах изображают средоточием зла.
Так что изоляция России, как и многие другие явления, существует исключительно в виртуальном пространстве. Реальность же совсем другая.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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