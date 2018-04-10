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Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев стал председателем Общественного совета при департаменте внешних связей
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Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев стал председателем Общественного совета при департаменте внешних связей 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев стал председателем Общественного совета при департаменте внешних связей. Такое решение было принято на очередном заседании Общественного совета при департаменте.
Как сообщили в департаменте, повестка заседания включала в себя рассмотрение вопросов, связанных с избранием нового председателя Общественного совета по причине назначения ранее избранного Алексея Алёхина на должность главы департамента по развитию туризма и НХП Нижегородской области.
Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева поблагодарила Алексея Алёхина за работу в качестве председателя Общественного совета. «Мы высоко ценим продуктивность работы Общественного совета под руководством Алексея Витальевича и придаем большое значение его вкладу в развитие международных и межрегиональных связей Нижегородской области», — отметила директор.
В результате открытого голосования на пост председателя совета был единогласно избран ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова Борис Жигалев, ранее занимавший пост заместителя председателя.
Также вновь избранным членом совета стал заместитель директора частного общеобразовательного учреждения «Школа имени М. В. Ломоносова» Дмитрий Клочков.
В заседании совета приняли участие: Александр Аносов — заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Олег Зайцев — генеральный директор «Управляющая компания „ГазСервисКомпозит“, почетный консул Мальты в Нижнем Новгороде, Александр Пушкин — директор департамента торгово-экономического сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, а также представители департамента внешних связей Правительства Нижегородской области.
На заседании члены Общественного совета также обсудили подготовку к международным и межрегиональным мероприятиям, запланированным во 2 квартале 2018 года.
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