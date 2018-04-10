Почти 150 млн руб потратят на ремонт дорог в Орехово‑Зуеве в 2018 году

В подмосковном Орехово-Зуеве сформировали план ремонта дорог на 2018 год, на эти цели планируется потратить 148 миллионов рублей, работы начнутся после майских праздников, сообщил глава городского округа Геннадий Панин на оперативном совещании с подведомственными службами во вторник.

«К сожалению, жители Орехово-Зуева не проявили должной активности при голосовании на портале «Добродел» в выборе дорог для ремонта. Тем не менее, план сформирован, в нынешнем году отремонтируем дорог на 148 миллионов рублей», — сказал Панин.

По его словам, 9 апреля прошел первый аукцион на 90 миллионов рублей. Работы начнутся после майских праздников. По данным Орехово-Зуевского информагентства, задача, поставленная губернатором, — закончить ремонт дорог до 1 сентября.