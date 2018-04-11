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На развитие Воронежского авиазавода решили выделить 4,5 млрд рублей
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На развитие Воронежского авиазавода решили выделить 4,5 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
По итогам рабочей встречи президента «ОАК» Юрия Слюсаря и врио губернатора Воронежской области Александра Гусева объявлено, что на развитие Воронежского авиазавода (ВАСО) направят 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба корпорации.
Врио губернатора Воронежской области отметил, что ВАСО играет важную роль в развитии экономики, являясь крупнейшим налогоплательщиком региона. Он заявил, что для региона крайне важно, чтобы ВАСО развивалось «и имело устойчивые перспективные заказы на ближайшие годы», сообщает Aviaion Explorer.
«Нас всегда волнует состояние дел на авиазаводе. Мы готовы помогать предприятию со своей стороны», — сказал Александр Гусев.
Слюсарь, в свою очередь, отметил, что трудный период, когда у предприятия были сложности с экономикой и ресурсами, прошел. По его словам, у воронежского завода «устойчивые перспективы по загрузке» — он выходит на темп производства 2-2,5 самолетов Ил-96 в год. Это обеспечит потребности Специального летного отряда «Россия», Министерства обороны и спецзаказчиков.
Отмечено, что в планах корпорации в 2018 году предусмотрено внесение в уставный капитал ПАО «ВАСО» более 4,5 млрд рублей. Средства направят на техническое перевооружение предприятия в рамках ФЦП, на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М.
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