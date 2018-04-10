Ещё
В Госдуме прокомментировали рекомендацию американским болельщикам по ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

В Госдуме прокомментировали рекомендацию американским болельщикам по ЧМ-2018 

RT на русском 44 минуты назад
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал RT заявление Белого дома о том, что американским болельщикам следует «подумать дважды», прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
«Американское правительство переживает, что те болельщики и любители футбола, которые приедут на чемпионат мира, поймут, что нет ничего такого ужасного о чём им рассказывают СМИ или само руководство страны. Они увидят, что тут доброжелательная атмосфера, добрые люди, безопасно и любят спорт. Я позавчера общался с оргкомитетом чемпионата мира и с удовольствием для себя узнал, что почти все билеты проданы. И из них более половины куплено именно иностранными гражданами. Может даже вот эта плохая реклама, которую нам делают западные оппоненты, на самом деле идёт на пользу продаже билетов», — заявил он.
Свищёв также отметил, что болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, не стоит беспокоиться о своей безопасности.
«Конечно же, те иностранные граждане, которые приедут, будут в безопасности и что бы там не придумывали заокеанские «коршуны» и «ястребы», они не смогут испортить праздник спорта. Ради справедливости надо сказать, что футбол в Америке не самый популярный вид спорта. Поэтому я не думаю, что огромное количество американцев мечтают приехать именно на чемпионат мира. Но в России мы их всегда ждём. Такие соревнования как раз и созданы для того, чтобы снимать барьеры и разрешать какие-то политические разногласия», — заключил депутат.
Ранее представитель Белого дома рекомендовал американским болельщикам избежать поездки в Россию на ЧМ-2018.
В посольстве России, комментируя данные рекомендации, отметили, что видят в этом опасение, что гражданам США понравится Россия, её города и российский народ.
RT на русском: последние новости
Посол Израиля прибыл в российский МИД Тулеев избран спикером парламента Кемеровской области Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России318
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег99
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены294
Украина начала испытания «Ольхи»121
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение