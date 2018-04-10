В Госдуме прокомментировали рекомендацию американским болельщикам по ЧМ-2018

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал RT заявление Белого дома о том, что американским болельщикам следует «подумать дважды», прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года в России

«Американское правительство переживает, что те болельщики и любители футбола, которые приедут на чемпионат мира, поймут, что нет ничего такого ужасного о чём им рассказывают СМИ или само руководство страны. Они увидят, что тут доброжелательная атмосфера, добрые люди, безопасно и любят спорт. Я позавчера общался с оргкомитетом чемпионата мира и с удовольствием для себя узнал, что почти все билеты проданы. И из них более половины куплено именно иностранными гражданами. Может даже вот эта плохая реклама, которую нам делают западные оппоненты, на самом деле идёт на пользу продаже билетов», — заявил он.

Свищёв также отметил, что болельщикам, приехавшим на ЧМ-2018, не стоит беспокоиться о своей безопасности.

«Конечно же, те иностранные граждане, которые приедут, будут в безопасности и что бы там не придумывали заокеанские «коршуны» и «ястребы», они не смогут испортить праздник спорта. Ради справедливости надо сказать, что футбол в Америке не самый популярный вид спорта. Поэтому я не думаю, что огромное количество американцев мечтают приехать именно на чемпионат мира. Но в России мы их всегда ждём. Такие соревнования как раз и созданы для того, чтобы снимать барьеры и разрешать какие-то политические разногласия», — заключил депутат.

Ранее представитель Белого дома рекомендовал американским болельщикам избежать поездки в Россию на ЧМ-2018.