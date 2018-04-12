Дмитрий Свищев: «Не исключаю, что с угрозами атак во время ЧМ-2018 террористы выступают сателлитом Запада» 

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) выразил уверенность, что болельщикам на чемпионате мира-2018 ничего не угрожает.
Ранее СМИ сообщили, что сторонники запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ опубликовали плакаты с угрозами атак во время ЧМ-2018 в России. Угрозы в том числе касаются лично президента России Владимира Путина. Террористы также опубликовали плакаты с угрозами футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду. — Все это очень похоже на то, что голосом террористов говорят наши заокеанские «друзья». Уже давно понятно, что Запад не гнушается использовать все возможные механизмы, чтобы дискредитировать нашу страну в спорте, — сказал Свищев. — Так было с участием наших спортсменов в Зимней Олимпиаде, теперь все силы русофобов направлены на чемпионат мира по футболу.
Не исключаю, что в этих своих угрозах в сторону России ИГИЛ выступает как сателлит Запада. Если это действительно так, то Вашингтон и их подельники, используя запрещенную во всем мире террористическую организацию в целях дискриминации нашей страны в проведении чемпионата мира, переходят уже все мыслимые и немыслимые границы.
Однако я уверен, что миллионам болельщикам ничего не угрожает. Россия имеет богатый опыт проведения крупных спортивных соревнований, и ни разу они не были омрачены какими бы то ни было преступлениями. Наши спецслужбы и правоохранительные органы сделают все, чтобы граждане РФ и иностранные гости, которые приедут к нам на чемпионат мира по футболу, чувствовали себя в безопасности.