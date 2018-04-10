Лучше один раз увидеть: Дегтярев ответил на призывы «подумать» перед поездкой на ЧМ

Американским болельщикам стоит один раз увидеть гостеприимство России , чем сто раз верить в пугающие заголовки западной прессы, заявил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности сказал газете The Telegraph , что болельщикам из США Великобритании лучше «дважды подумать» перед поездкой в Россию на чемпионат мира по футболу. Он отметил, что из-за высылки из страны дипломатов и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге в случае неприятностей им не смогут оказать необходимую помощь.

«Что же касается разного рода информационных вбросов о террористических угрозах, антизападных настроениях, отсутствии помощи туристам без нужного количества американских дипломатов, то здесь действует поговорка — «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — сказал Дегтярев.

Депутат отметил, что ранее все, кто побывал в России, «остались довольны и увезли прекрасные впечатления». «Всем известно, как хорошо Россия умеет организовывать спортивные мероприятия. С каким радушием и гостеприимством мы встречаем наших туристов. Это показали и лучшая Олимпиада в Сочи-2014, и Кубок конфедераций-2017», — подчеркнул парламентарий.

Дегтярев добавил, что болельщиков не нужно путать «с агрессивными политическими деятелями западных стран». «Люди, как правило, далеки от их интриг и амбиций. Мы с нетерпением ждём наших гостей на празднике спорта в России этим летом», — заключил он.