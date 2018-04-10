Ещё
Задержка пуска трамваев в Новочеркасске связана с кражей провода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержка пуска трамваев в Новочеркасске связана с кражей провода 

Деловое сообщество 2 часа назад
10 апреля на улицы Новочеркасска вернулся трамвай №3, об этом сообщает официальный портал администрации города. Трамваи перестали курсировать по улицам еще в августе прошлого года. Связано это было с капитальным ремонтом трамвайных путей и контактной сети. Власти обещали восстановить движение к 1 апреля 2018 года, однако тогда на улицы вышел только трамвай №1. Задержку пуска маршрута №3 руководство предприятия «Городской электрический транспорт» объяснило нарушениями сроков поставки кабеля для ремонта контактной сети и кражами провода.
Теперь на улицах Новочеркасска трамвайное движение полностью восстановлено, график следования сейчас находится на утверждении.
Деловое сообщество: последние новости
Санкции против полпреда президента в ЮФО ввел Минфин США В Дон могут заплыть похожие на дельфинов азовки Южный подъезд к Платову расширят до четырех полос за 1,4 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России352
Найден позитив от ослабления рубля132
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег132
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение