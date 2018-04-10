Задержка пуска трамваев в Новочеркасске связана с кражей провода

10 апреля на улицы Новочеркасска вернулся трамвай №3, об этом сообщает официальный портал администрации города. Трамваи перестали курсировать по улицам еще в августе прошлого года. Связано это было с капитальным ремонтом трамвайных путей и контактной сети. Власти обещали восстановить движение к 1 апреля 2018 года, однако тогда на улицы вышел только трамвай №1. Задержку пуска маршрута №3 руководство предприятия «Городской электрический транспорт» объяснило нарушениями сроков поставки кабеля для ремонта контактной сети и кражами провода.