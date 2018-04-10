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Путин рассказал, на что направлена программа пространственного развития
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Путин рассказал, на что направлена программа пространственного развития 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Программа пространственного развития России направлена на создание возможностей для самореализации специалистов, формирование новых исследовательских коллективов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее в послании Федеральному собранию Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум удвоить финансирование этого проекта в ближайшие 6 лет.
"Новые технологические пространства должны формироваться не только вокруг известных ведущих университетов и научных центров. Собственно, весь наш проект пространственного развития страны, о котором, как вы могли заметить, я говорил в послании, направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись и формировали новые исследовательские коллективы, чтобы везде по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы, для насыщенной, полноценной жизни", — сказал Путин на встрече с руководством РАН и НИЦ «Курчатовский институт».
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