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Ярославцы устроят заезд на велосипедах до полигона «Скоково»
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Ярославцы устроят заезд на велосипедах до полигона «Скоково» 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Нестандартно решили выразиться общественники против переизбытка мусора в Ярославской области.
В эти выходные устроят заезд на велосипедах до полигона с мусором «Скоково», который находится всего в нескольких километрах от Дзержинского района Ярославля.
— Приглашаем всех желающих в поддержку движения против мусора. Вливайтесь! Узнаем немного больше об окрестностях Ярославля, — пишут организаторы в соцсетях.
Велозабег устроят в субботу, 14 апреля. Его старт назначили на 12 часов в парке Победы у сцены.
Кстати, в Ярославле нередко устраивают нестандартные заезды на велосипедах. Например, в прошлом году на велосипеды сели ведьмы и клоуны.
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