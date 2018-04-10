Кудрин: санация банков и покупка «Магнита» ВТБ наращивают госучастие в экономике 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Санация банков через Фонд консолидации банковского сектора и продажа пакета одного из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" банку ВТБ увеличивает долю госсектора в экономике РФ на 1,6-1,7%, считает глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Санируемые ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк дают увеличение госсектора на 0,2-0,3%, переход «Магнита» под контроль ВТБ — 1,4%", — сказал он на конференции Высшей школы экономики.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил на прошлой неделе, что доля государства в российской экономике в 2017 году вновь возросла и вплотную приблизилась к 50%. По его мнению, во многом рост госсектора финансируется кредитными ресурсами. Причем значительный рост долга госкомпаний далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли.
ВТБ в феврале купил 29,1% «Магнита» за 138 млрд рублей. Незадолго до этого рейтинговое агентство Moody's подсчитало, что на долю банков, прямо или косвенно принадлежащих ЦБ, приходится 45% активов российского банковского сектора, а по подсчетам российских СМИ, на начало февраля расходы Банка России на санацию трех перечисленных Кудриным банков превысили 1 трлн рублей.