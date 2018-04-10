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Поправки об уголовной ответственности за откаты прошли второе чтение
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Поправки об уголовной ответственности за откаты прошли второе чтение 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Важное решение должно сыграть серьезную роль в борьбе с коррупцией. «В нашей программе в свое время было написано: „Откат должен стать закатом!“, — напомнил первый заместитель руководителя фракции »Единой России" Андрей Исаев.
Вследствие принятия поправок тюрьма будет грозить не только чиновникам, но и лицам, не относящимся к категории должностных. Раньше последние отделывались небольшими штрафами — до 50 тыс. рублей, а ведь именно такие работники — самые активные расхитители, говорили в Госдуме. Речь о сотрудниках федеральной контрактной системы, контрактных управляющих, лицах, которые осуществляют прием выполненных работ и оказанных услуг.
По новой статье можно будет получить до 7 лет тюрьмы, если преступники действовали по предварительному сговору, а также нанесли большой ущерб бюджету. Без отягчающих посадят на три года.
Однако раскаявшийся расхититель — при условии, что он вернет денежные средства и раскроет схему хищения — может быть освобожден от уголовного наказания.
За подкуп указанных «не должностных» лиц, то есть за «откаты» при госзакупках максимальное наказание составит до 8 лет лишения свободы. Вдобавок могут выписать штраф, равный 40-кратной сумме подкупа.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность за провокацию подкупа указанных лиц, с наказанием в виде лишения свободы до 5 лет.
Следствие по этим делам будут вести сотрудники Следственного комитета России.
— Принятие законопроекта позволит установить более эффективный механизм противодействия коррупционным проявлениям в системе госзакупок и защитить бюджетную систему, — отметил глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
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