Поправки об уголовной ответственности за откаты прошли второе чтение

Андрей Исаев. Важное решение должно сыграть серьезную роль в борьбе с коррупцией. «В нашей программе в свое время было написано: „Откат должен стать закатом!“, — напомнил первый заместитель руководителя фракции »Единой России"

Вследствие принятия поправок тюрьма будет грозить не только чиновникам, но и лицам, не относящимся к категории должностных. Раньше последние отделывались небольшими штрафами — до 50 тыс. рублей, а ведь именно такие работники — самые активные расхитители, говорили в Госдуме . Речь о сотрудниках федеральной контрактной системы, контрактных управляющих, лицах, которые осуществляют прием выполненных работ и оказанных услуг.

По новой статье можно будет получить до 7 лет тюрьмы, если преступники действовали по предварительному сговору, а также нанесли большой ущерб бюджету. Без отягчающих посадят на три года.

Однако раскаявшийся расхититель — при условии, что он вернет денежные средства и раскроет схему хищения — может быть освобожден от уголовного наказания.

За подкуп указанных «не должностных» лиц, то есть за «откаты» при госзакупках максимальное наказание составит до 8 лет лишения свободы. Вдобавок могут выписать штраф, равный 40-кратной сумме подкупа.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность за провокацию подкупа указанных лиц, с наказанием в виде лишения свободы до 5 лет.

Следствие по этим делам будут вести сотрудники Следственного комитета России