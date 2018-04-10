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Кубанских школьников научат приемам самбо
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Кубанских школьников научат приемам самбо 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Краснодарский край четвертый год подряд — с 2014 года признается лучшим среди 85 регионов по развитию физической культуры и спорта. Такого результата не показывал ни один субъект страны.
Но Вениамин Кондратьев на региональном совещании призвал глав муниципалитетов уделять больше внимания развитию спортивной инфраструктуры и привлечению тренеров. По его словам, дополнительным стимулом для развития спорта станет внедрение комплекса ГТО и введение уроков самбо в качестве третьего урока физкультуры.
«С 1 сентября такие уроки появятся в более чем 140 школах края. К 2021 году этим проектом должны быть охвачены все школы Кубани», — определил сроки глава региона.
По словам министра физической культуры и спорта края Людмилы Черновой, Кубань уже сейчас занимает второе место в России по внедрению комплекса ГТО среди населения.
«За 2017 год 188 тысяч кубанцев приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из них — 77 тысяч получили знаки отличия», — уточнила министр.
Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе есть резервы для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой. Так, в этом году планируется строительство 20 малобюджетных спортивных залов и 10 универсальных спортплощадок.
«Сегодня мы максимально набрали темп, чтобы жители края занимались спортом. Спортивная инфраструктура должна быть в пешей доступности. Комплексы создают совсем другую жизнь и в городе, и на селе. Это место общения молодежи. И на этом мы экономить не будем», — подытожил губернатор, сообщает пресс-служба администрации региона.
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