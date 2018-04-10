На Реутовской улице приведен в порядок короб щитового оборудования

Глава управы района Вешняки Сергей Махов продолжает работать с многочисленными обращениями, поступающими от жителей.

В период с 30 марта по 6 апреля на адрес управы пришло 155 обращений. В них 57 человек интересовались вопросами жилищно-коммунального хозяйства, 49 жителей спрашивали о благоустройстве территорий, 15 затронули тему капитального ремонта многоквартирных домов, 7 вопросов были по сфере торговли и услуг, 6 — по социальному обеспечению, и т.д.

В частности, вешняковец Александр Даниленко уведомил администрацию района о том, что на первом этаже подъезда №11 дома 4 по Реутовской улице опасно открыт короб щитового оборудования. Житель призвал принять соответствующие меры. В результате, благодаря своевременному обращению вешняковца, короб был закрыт, в настоящее время подъезд находится в технически исправном состоянии. Об этом Александру Даниленко сообщил Сергей Махов.