Новая подсветка появилась у центров государственных услуг 

Фасады всех московских центров государственных услуг украсила новая подсветка. Об этом стало известно 10 апреля.
— Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и приветливыми, — подчеркнула Елена Громова, директор центров госуслуг Москвы.
Подсветка оформлена огнями теплого спектра. При установке специалисты учли, что иллюминация не должна мешать местным жителям, чьи окна выходят на здание.
В Москве более 100 отделений «Мои документы», теперь все они оформлены в едином стиле.
Многофункциональные центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.