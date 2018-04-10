Новая подсветка появилась у центров государственных услуг

Фасады всех московских центров государственных услуг украсила новая подсветка. Об этом стало известно 10 апреля.

— Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и приветливыми, — подчеркнула Елена Громова , директор центров госуслуг Москвы

Подсветка оформлена огнями теплого спектра. При установке специалисты учли, что иллюминация не должна мешать местным жителям, чьи окна выходят на здание.

В Москве более 100 отделений «Мои документы», теперь все они оформлены в едином стиле.

Многофункциональные центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.