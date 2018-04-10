Ещё
Новая подсветка появилась у центров государственных услуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая подсветка появилась у центров государственных услуг 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Фасады всех московских центров государственных услуг украсила новая подсветка. Об этом стало известно 10 апреля.
— Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и приветливыми, — подчеркнула Елена Громова, директор центров госуслуг Москвы.
Подсветка оформлена огнями теплого спектра. При установке специалисты учли, что иллюминация не должна мешать местным жителям, чьи окна выходят на здание.
В Москве более 100 отделений «Мои документы», теперь все они оформлены в едином стиле.
Многофункциональные центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке Лекция «Опасные обитатели морей» пройдет в Московском зоопарке Приглашение на представление "ТАЙНА МУЗЕЯ СНОВ" от Цирка "Аквамарин" по льготным ценам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России352
Найден позитив от ослабления рубля132
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег132
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение