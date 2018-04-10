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В Интернете смогут блокировать порочащую честь информацию
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В Интернете смогут блокировать порочащую честь информацию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор получит право блокировать интернет-порталы, которые содержат информацию, признанную судом порочащей честь и достоинство, но не удалённую в установленный срок. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении во вторник.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
По словам первого заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, документ вводит изменения в законодательство в части особенностей исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространённых в Интернете, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, или деловую репутацию юридического лица.
«Законопроект призван защитить наших граждан от клеветы, которую распространяют безнаказанно в Интернете. Он также повысит эффективность деятельности федеральных приставов, которые будут передавать Роспотребнадзору информацию для блокировки сайта», — отметил Эрнест Валеев.
Ранее глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев подчеркнул, что инициатива не является новым запретом, а лишь устраняет пробелы законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан.
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