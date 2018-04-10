В Интернете смогут блокировать порочащую честь информацию

Роскомнадзор получит право блокировать интернет-порталы, которые содержат информацию, признанную судом порочащей честь и достоинство, но не удалённую в установленный срок. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении во вторник.

По словам первого заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, документ вводит изменения в законодательство в части особенностей исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространённых в Интернете, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, или деловую репутацию юридического лица.

«Законопроект призван защитить наших граждан от клеветы, которую распространяют безнаказанно в Интернете. Он также повысит эффективность деятельности федеральных приставов, которые будут передавать Роспотребнадзору информацию для блокировки сайта», — отметил Эрнест Валеев