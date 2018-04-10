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В одной из библиотек Восточного Дегунина с познавательной лекцией выступят сотрудники Мосприроды
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В одной из библиотек Восточного Дегунина с познавательной лекцией выступят сотрудники Мосприроды 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В детской библиотеке № 35 на Дубнинской улице 18 апреля пройдет лекция на тему «Мусор — это серьезно!». Перед юными жителями Восточного Дегунина выступят сотрудники ГПБУ «Мосприрода». Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Наталья Кузнецова.
— Наших юных посетителей ждет увлекательная презентация, — поделилась Кузнецова. — Сотрудники Мосприроды расскажут ребятам, какие существуют современные способы переработки мусора, какую пользу можно извлечь из старого хлама, а также сколько на самом деле мусора скапливается в крупных городах.
Посетителей будут ждать к 14.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, детская библиотека № 35 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. (мю)
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