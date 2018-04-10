В одной из библиотек Восточного Дегунина с познавательной лекцией выступят сотрудники Мосприроды

В детской библиотеке № 35 на Дубнинской улице 18 апреля пройдет лекция на тему «Мусор — это серьезно!». Перед юными жителями Восточного Дегунина выступят сотрудники ГПБУ «Мосприрода». Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Наталья Кузнецова.

— Наших юных посетителей ждет увлекательная презентация, — поделилась Кузнецова. — Сотрудники Мосприроды расскажут ребятам, какие существуют современные способы переработки мусора, какую пользу можно извлечь из старого хлама, а также сколько на самом деле мусора скапливается в крупных городах.

Посетителей будут ждать к 14.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, детская библиотека № 35 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. (мю)