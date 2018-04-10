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В Саратове руководители УФСИН будут оштрафованы за долги
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В Саратове руководители УФСИН будут оштрафованы за долги 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поскольку исправительное учреждение относится к категории потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, ему необходимо было согласовать технологическую и/или аварийную броню с поставщиком электрической энергии. Однако ИК № 13 УФСИН России проигнорировала вышеуказанные требования, передает пресс-служба ПАО.
В связи с выявленными нарушениями, «Саратовэнерго» обратилось в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора с просьбой привлечь исправительное учреждение к административной ответственности. Однако ведомство ответило отказом на обращение компании, после чего руководство «Саратовэнерго» обжаловало отказ Ростехнадзора в Арбитражном суде региона, который встал на сторону ПАО.
«Суд посчитал, что отказ в возбуждении дела об административном правонарушении является необоснованным и преждевременным, а в заявлении ПАО «Саратовэнерго», поданном в Ростехнадзор, имеются достаточные данные, свидетельствующие о наличии в действиях (бездействии) потребителя признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.22. КоАП РФ. Решением суда материалы дела направлены на рассмотрение в Ростехнадзор, по итогам чего должно быть вынесено постановление о наложении штрафных санкций в отношении руководства УФСИН России по Саратовской области», — говорится в сообщении.
Решение суда вступило в законную силу.
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