Занятие по работе с компьютером проведут для жителей Восточного Дегунина в районном центре госуслуг

В среду, 25 апреля, в центре госуслуг Восточного Дегунина состоится очередной урок компьютерной грамотности. Сотрудники центра научат всех желающих пользоваться электронными услугами на портале mos.ru . Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров «Мои документы».

«Приглашаем всех желающих принять участие в обучении. В ходе занятия участников зарегистрируют на портале городских услуг, научат передавать показания приборов учета не выходя из дома, предварительно записываться на прием к врачу. Специалисты помогут завести личную электронную почту и расскажут все, что знают о портале и интернет-услугах», — говорится в материале.

Занятие продлится с 18.00 до 20.00. Вход свободный.

Напомним, центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 40а. (мю)