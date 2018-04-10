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Занятие по работе с компьютером проведут для жителей Восточного Дегунина в районном центре госуслуг
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Занятие по работе с компьютером проведут для жителей Восточного Дегунина в районном центре госуслуг 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В среду, 25 апреля, в центре госуслуг Восточного Дегунина состоится очередной урок компьютерной грамотности. Сотрудники центра научат всех желающих пользоваться электронными услугами на портале mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров «Мои документы».
«Приглашаем всех желающих принять участие в обучении. В ходе занятия участников зарегистрируют на портале городских услуг, научат передавать показания приборов учета не выходя из дома, предварительно записываться на прием к врачу. Специалисты помогут завести личную электронную почту и расскажут все, что знают о портале и интернет-услугах», — говорится в материале.
Занятие продлится с 18.00 до 20.00. Вход свободный.
Напомним, центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 40а. (мю)
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