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Новый стандарт приема запчастей для ремонта автобусов утвердили в Мострансавто
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Новый стандарт приема запчастей для ремонта автобусов утвердили в Мострансавто 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«В Мострансавто утвержден новый стандарт приема запчастей для ремонта автобусов. По распоряжению руководства предприятия, вся продукция, поступающая на основной склад в Ногинске, проходит трехсторонний контроль», — говорится в сообщении.
Уточняется, что первый этап — входной контроль непосредственно на складе. Затем качество запчастей и соответствие их документации проверяет специальная комиссия из филиала — получателя. В завершение проверку проводит выездная комиссия, состоящая из специалистов технического управления и службы безопасности.
«Для ремонта подвижного состава Мострансавто используются только оригинальные запчасти или аналоги высокого качества. Чтобы соответствовать установленному стандарту, необходима тщательная проверка. Для этого и была создана постоянно действующая комиссия, состоящая из специалистов различной квалификации из филиалов и руководящего звена», — приводятся в сообщении слова главного инженера предприятия Виктора Хальзова.
В пресс-службе добавили, что принятая мера призвана повысить качество ремонта автобусов и исключить ошибки в цепочке взаимодействия между поставщиком, центральным складом и филиалами.
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