Новый стандарт приема запчастей для ремонта автобусов утвердили в Мострансавто

«В Мострансавто утвержден новый стандарт приема запчастей для ремонта автобусов. По распоряжению руководства предприятия, вся продукция, поступающая на основной склад в Ногинске , проходит трехсторонний контроль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый этап — входной контроль непосредственно на складе. Затем качество запчастей и соответствие их документации проверяет специальная комиссия из филиала — получателя. В завершение проверку проводит выездная комиссия, состоящая из специалистов технического управления и службы безопасности.

«Для ремонта подвижного состава Мострансавто используются только оригинальные запчасти или аналоги высокого качества. Чтобы соответствовать установленному стандарту, необходима тщательная проверка. Для этого и была создана постоянно действующая комиссия, состоящая из специалистов различной квалификации из филиалов и руководящего звена», — приводятся в сообщении слова главного инженера предприятия Виктора Хальзова.

В пресс-службе добавили, что принятая мера призвана повысить качество ремонта автобусов и исключить ошибки в цепочке взаимодействия между поставщиком, центральным складом и филиалами.