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Теперь оренбуржцы будут платить за проезд больше
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Теперь оренбуржцы будут платить за проезд больше 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Пока речь идет о проезде по канатной дороге на Беловке, но подорожание существенное, если брать во внимание первоначальную цену.
Раньше местные жители могли добраться до другого берега Урала за 50 рублей, то сегодня уже за 70, как сообщает 56nv.ru.
Как сообщалось ранее, 10 апреля должны начаться ремонтные работы на Набережной. В связи с чем спуски будут закрыты, единственной возможностью попасть на другой берег останется канатная дорога. Пока ремонтные работы остаются основной причиной увеличения цены проезда.
Напомним, что основная реконструкция связана с восстановлением пешеходного моста в районе реки Урал. Из бюджетов всех уровней выделили уже 111 млн рублей.
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