В школе №236 Дмитровского района выступят сотрудники Московской службы психологической помощи населению

В школе № 236 Дмитровского района 11 апреля пройдет лекция от Московской службы психологической помощи населению на тему «Нервные срывы несовершеннолетних: причины, проявления, профилактика». Об этом сообщили в пресс-службе МСППН.

«На лекции слушатели узнают о причинах нервно-психического напряжения у подростков и о том, что может спровоцировать нервный срыв. Агрессивному поведению несовершеннолетних и методам противостояния агрессии будет уделено особое внимание. Также будет разобран алгоритм действий в конфликтной ситуации с подростком», — говорится в материале пресс-службы.

Лекция начнется в 11.00. Вход свободный, но необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, школа № 236 находится по адресу Коровинское шоссе, д. 24а. (мю)