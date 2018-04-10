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В школе №236 Дмитровского района выступят сотрудники Московской службы психологической помощи населению
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В школе №236 Дмитровского района выступят сотрудники Московской службы психологической помощи населению 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В школе № 236 Дмитровского района 11 апреля пройдет лекция от Московской службы психологической помощи населению на тему «Нервные срывы несовершеннолетних: причины, проявления, профилактика». Об этом сообщили в пресс-службе МСППН.
«На лекции слушатели узнают о причинах нервно-психического напряжения у подростков и о том, что может спровоцировать нервный срыв. Агрессивному поведению несовершеннолетних и методам противостояния агрессии будет уделено особое внимание. Также будет разобран алгоритм действий в конфликтной ситуации с подростком», — говорится в материале пресс-службы.
Лекция начнется в 11.00. Вход свободный, но необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, школа № 236 находится по адресу Коровинское шоссе, д. 24а. (мю)
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