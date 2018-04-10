Медведев призвал Цивилева раскрыть потенциал экономики Кузбасса

"Кузбасс обладает большим производственным и человеческим потенциалом, нужно постараться его раскрыть. Причем, речь идет не только о традиционных формах развития экономики региона, они, в общем, известны, но и создании новых производственных кластеров, новых предприятий", — сказал глава правительства на встрече с врио губернатора Кемеровской области.

Глава кабмина выразил надежду, что «по мере врастания в исполнение обязанностей, по мере того, как Вы будете погружаться в эти проблемы, такого рода задачи Вам будут по силам». При этом Медведев заверил, что федеральный центр и правительство РФ готовы оказать региону поддержку как по экономическим, так и по социальным вопросам, в том числе, в части создания мест в детских садах, школах, а также решения проблем в сфере оказания медицинских услуг.

"На все это мы будем планировать деньги в федеральном бюджете, в рамках принятых решений, в том числе, с учетом послания президента и других программ развития страны", — резюмировал председатель правительства.