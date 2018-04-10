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Медведев призвал Цивилева раскрыть потенциал экономики Кузбасса
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Медведев призвал Цивилева раскрыть потенциал экономики Кузбасса 

ТАСС 2 часа назад
ГОРКИ, 10 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева раскрыть потенциал экономики Кузбасса, создавать новые производственные кластеры и предприятия.
"Кузбасс обладает большим производственным и человеческим потенциалом, нужно постараться его раскрыть. Причем, речь идет не только о традиционных формах развития экономики региона, они, в общем, известны, но и создании новых производственных кластеров, новых предприятий", — сказал глава правительства на встрече с врио губернатора Кемеровской области.
Глава кабмина выразил надежду, что «по мере врастания в исполнение обязанностей, по мере того, как Вы будете погружаться в эти проблемы, такого рода задачи Вам будут по силам». При этом Медведев заверил, что федеральный центр и правительство РФ готовы оказать региону поддержку как по экономическим, так и по социальным вопросам, в том числе, в части создания мест в детских садах, школах, а также решения проблем в сфере оказания медицинских услуг.
"На все это мы будем планировать деньги в федеральном бюджете, в рамках принятых решений, в том числе, с учетом послания президента и других программ развития страны", — резюмировал председатель правительства.
Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева.
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