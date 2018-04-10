Учебное пособие для школьников о проблемах изменения климата представят на Ямале

"В Ямальском многопрофильном колледже 12 и 13 апреля пройдет семинар «Климатическая шкатулка. Ямал — Арктика» для преподавателей общеобразовательных школ округа, где и будет представлено пособие. Над его созданием трудился большой коллектив авторов, оно было адаптировано специально для учащихся Ямала при участии сотрудников Научного центра изучения Арктики, департамента и Российского центра освоения Арктики (Росцентр)", — сказала собеседница агентства.

На семинаре будут работать представитель Всемирного фонда дикой природы в России (WWF), климатологи, тренеры «Климатической шкатулки» из числа руководителей детских экологических организаций России и другие участники.

"В первый день эксперты выступят с презентациями о проблеме изменения климата, о самом проекте и опыте его внедрения в других регионах, в частности, в Краснодарском крае . Второй день будет посвящен работе педагогов в группах", — уточнили в департаменте.

"Климатическая шкатулка" — это проект Программы развития ООН в России. Он представляет собой учебное пособие для школьников, где в познавательно-игровой форме рассказывается о современных проблемах изменения климата, ограниченности природных ресурсов и новых технологиях.

Научный центр изучения Арктики создали в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Росцентр создан для координации и систематизации научных исследований в Арктике, он является социально ориентированной организацией и участвует в экологических и просветительских проектах.