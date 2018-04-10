Обсуждение плана застройки одного из участков в Дмитровском районе перенесли на 28 апреля

Объявлена новая дата публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Москвы в части территории по адресу ул. Лобненская, вл. 13. Активисты обсудят данную тему 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.

«В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством их записи во время работы экспозиции, выступления на собрании участников публичных слушаний, внесения записи в книгу (журнал) регистрации, а также подачи в ходе собрания письменных заявок представителю окружной комиссии», — сообщается в материале пресс-службы.

В нем также уточняется, что с 18 апреля в помещении совета ветеранов по адресу Карельский бульвар, д. 5 будут представлены информационные материалы по теме публичных слушаний. Осмотреть экспозицию можно будет до 26 апреля. Часы работы: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.45. В рамках работы экспозиции будут проводиться консультации по теме публичных слушаний.

Регистрация участников начнется в 18.00. Место проведения слушаний: школа № 1631 по адресу Дмитровское шоссе, д. 137а. (мю)