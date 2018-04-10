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Дончанина, ударившего мать 216 раз ножницами, отправили на принудительное лечение
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Дончанина, ударившего мать 216 раз ножницами, отправили на принудительное лечение 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Житель Матвеево-Курганского района жестокого расправился с престарелой матерью в сентябре прошлого года. Родственники находились дома, когда между ними произошла ссора. Мужчина схватил ножницы и набросился на мать. Удары сыпались в область головы, лица, шеи, груди, живота. Пенсионерка скончалась на месте. Позднее эксперты насчитают на теле погибшей 216 ранений.
После этого убийца отправился на улицу, подошел к соседке и рассказал ей, что только что зарезал мать. При этом мужчина заявил, что всего лишь оборонялся, так как родственница первой набросилась на него.
На суде подозреваемый признал вину и попросил лечить его, а не сажать в тюрьму.
Проведенная экспертиза показала, что убийца страдает шизофренией, у него грубые эмоционально-волевые и ассоциативные нарушения, а также он не способен критически оценивать свои поступки.
— Суд постановил освободить подсудимого от угловой ответственности и отправить его на принудительное лечение, — сообщила старший помощник СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
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