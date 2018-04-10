Контролировать соцподдержку станет намного легче

Социальная сфера — одна из приоритетных в регионе. А с 1 июля во Владимирской области заработает новая удобная система — единая государственная система социального обеспечения (ЕГИССО). Нововведения создаются на территории всей страны, как говорят чиновники, для удобства жителей и в соответствии с постановлением Правительства.

Основная цель (ЕГИССО) — свести в одну государственную систему все данные по социальной защите населения. Прежде всего, делается это ради так называемой «прозрачности», когда любой гражданин сможет ознакомиться с перечнем оказываемых ему государством социальных преференций. Сделать это можно будет с 1 июля, зайдя на сайт пенсионного фонда , и кликнув на вкладку ЕГИССО. Кроме того, систему создадут таким образом, чтобы гражданин контролировал не только, оказываемую ему соцподдержку, но и его родственникам.

Правда, чтобы система заработала все учреждения, оказывающие соцпомощь, должны сделать выгрузку перечня услуг по обеспечению соцподдержки. «Тут нельзя выделять приоритетов. То есть, если человек получает абсолютно любые меры соцзащиты и поддержки, которые выделяются за счёт бюджета, они обязаны быть в этой системе. То есть будет 100% учёт мер», — говорит Антон Курбаков, заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ Владимирской области.

Сегодня в стенах Пенсионного фонда прошло большое семинар-совещание для поставщиков информации. В приветственном слове организаторы отметили, что ЕГИССО, а точнее загрузка информации в эту систему началась в прошлом году. Рабочую группу по данному вопросу возглавил лично замгубернатора по соцполитике Михаил Колков. На сегодняшний день график подгрузки информации идёт немного с опережением, но это только благодаря департаменту соцзащиты. Остальные поставщики соцуслуг пока отстают. Основная цель совещания — активизировать поставщиков услуг (информации) для скорейшей загрузки данных по всем получателям. Сделать это необходимо до 1 июля, когда систему запустят на территории области.

На сегодняшний день в системе уже более 60 поставщиков услуг. В основном это различные департаменты и муниципалитеты Владимирской области. К слову, самим гражданам делать ничего не надо. В данном случае они будут лишь пользователями новой системы. Вся работа ляжет на плечи специально обученных людей, которые поэтапно будут осуществлять выгрузку перечня всех услуг соцзащиты.

Небольшие затраты на реализацию этого проекта всё же имеются. Средства нужны на программное обеспечение для криптозащиты, чтобы поставщики информации по защищённым каналам могли передавать персональные данные в эту систему.