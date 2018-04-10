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В столице Югры состоялся открытый форум «Молодежь — будущее Российского Севера»
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В столице Югры состоялся открытый форум «Молодежь — будущее Российского Севера» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Форум собрал более 100 человек из числа учащейся и работающей молодежи округа. Также гостями форума стали представители Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Представители общественных организаций презентовали свои проекты и программы, направленные на гармонизацию и укрепление межэтнических отношений, формирование единого этнокультурного пространства, а также на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Югры. Общественные лидеры обсудили вопросы мотивации молодежи к участию в общественно-политической жизни Югры, рассмотрели формы и способы реализации молодежных проектов и инициатив в автономном округе, провели съезд молодежной организации обско-угорских народов Югры. Состоялся круглый стол «Этноспорт — новый инструмент этнокультурной и молодежной политики». Почетным гостем мероприятия стал сенатор Югры — Эдуард Исаков. Экспертами круглого стола выступили представители окружных и муниципальных органов власти, лидеры общественного мнения в сфере национальной политики в автономном округе и этноспорта.
По итогам работы форума участники выступили с предложением по созданию интерактивного календаря событий, направленного на формирование единого этнокультурного пространства в нашем округе. Завершением форума стала развлекательно-познавательная программа «Финно-угорские и самодийские встречи в Югре», посвященная празднику коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
Напомним, что организаторами форума являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» и Молодежная организация обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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