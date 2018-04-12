Делегация Югры примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов

С 16 по 20 апреля в Нью-Йорке США ) пройдет 17-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Делегация из Югры под руководством заместителя губернатора Алексея Шипилова примет участие в дискуссии «Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт». Кроме того, представители окружной Думы рассмотрят вопросы, связанные с защитой прав коренных народов.

Как сообщает Департамент общественных связей Югры, на форуме также будут рассмотрены вопросы образования, защиты окружающей среды и культуры.