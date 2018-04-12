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Делегация Югры примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов
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Делегация Югры примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С 16 по 20 апреля в Нью-Йорке (США) пройдет 17-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Делегация из Югры под руководством заместителя губернатора Алексея Шипилова примет участие в дискуссии «Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт». Кроме того, представители окружной Думы рассмотрят вопросы, связанные с защитой прав коренных народов.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, на форуме также будут рассмотрены вопросы образования, защиты окружающей среды и культуры.
На форуме Юру представят: председатель Думы автономного округа Борис Хохряков; депутат Думы Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов; оленевод из Нижневартовского района Любовь Казанжи; заведующий сектором музейных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин; оленевод Саранпаульской оленеводческой компании Березовского района Сергей Ромбандеев; оленевод из Сургутского района Валентин Тэвлин и другие.
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