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В Тюменской области выбрали регионального оператора по обращению с отходами
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В Тюменской области выбрали регионального оператора по обращению с отходами 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Тюменское экологическое объединение (ТЭО) выиграло конкурс и станет региональным оператором по обращению с отходами. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина.
"Комиссия определила, что данный конкурсант отвечает всем требованиям, все документы его тоже отвечают требованиям конкурсной документации, [мы] подписали протокол, и департаменту недропользования было поручено направить на подпись соглашение с ТЭО, как единственным подавшим заявку в конкурсе", — сказала собеседница агентства.
По словам Злобиной, соглашение подписано директором департамента недропользования и направлено на рассмотрение ТЭО, компании необходимо представить банковскую гарантию в течение 20 дней. «На подписание у нас [выделено] 20 рабочих дней. Мы предполагаем, что с 26 по 27 апреля у нас будет подписание соглашения», — сказала она. Контракт стоимостью 5,4 млрд рублей подпишут на два года, он будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в регионе начнет работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого в регионе построят три новых мусоросортировочных завода и мусороперегрузочную станцию.
Концессионное соглашение о создании системы коммунальной инфраструктуры для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов было заключено правительством Тюменской области в 2014 году. Концессионеру выделено шесть земельных участков, а также предоставлены в пользование мусорные полигоны.
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