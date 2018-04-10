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В первом квартале 2018 года кассовые сборы китайских кинотеатров установили новый рекорд
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В первом квартале 2018 года кассовые сборы китайских кинотеатров установили новый рекорд 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 10 апреля /Синьхуа/ — По информации Государственного управления кинематографии КНР, в первом квартале этого года кассовые сборы кинотеатров Китая составили 20,217 млрд юаней /около 3,22 млрд долларов США/, превысив показатель, зарегистрированный на кинорынке США во втором квартале 2015 года — 3,085 млрд долларов США, и установив новый рекорд.
В частности, в первом квартале отечественные кинофильмы доминировали на кинорынке страны, собрав в общем 15 млрд юаней. В список десяти фильмов с наибольшими кассовыми сборами вошли семь отечественных картин.
Как показывают данные, в первые три месяца года кинотеатры посетили 561 млн человек с приростом на 36,4 проц. в годовом выражении.
Кассовые сборы отечественных фильмов растут с 2003 года. В 2002 году этот показатель не достигал и 1 млрд юаней, а в 2017 году превысил отметку в 50 млрд юаней. -0-
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