Россия перейдёт от стратегии поддержания культуры к стратегии её развития

России необходимо как можно скорее перейти от стратегии поддержания и сохранения культуры к стратегии её развития. К такому выводу 10 апреля пришли участники парламентских слушаний в Совете Федерации , посвящённых условиям и механизмам реализации государственной культурной политики в регионах.

Белгородской области, Республике Саха (Якутия) . Сейчас в большинстве субъектов Федерации не проводятся комплексные исследования состояния культурной среды. Кроме того, создание региональных фондов развития культуры — редкость сегодня. Они есть только в некоторых субъектах — в Татарстане

«И пока в России не появится новый закон о культуре, о необходимости которого 21 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству сказал Владимир Путин , дело с места не сдвинется», — сказала глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина

При этом она подчеркнула, что сейчас быстрыми темпами идёт гармонизация региональных документов стратегического планирования, более 85% регионов готовят ежегодный доклад о состоянии культуры на своей территории, а в каждом четвёртом субъекте Федерации на развитие культуры существенное влияние оказывает профессиональное и экспертное сообщество.