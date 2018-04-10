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Россия перейдёт от стратегии поддержания культуры к стратегии её развития
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Россия перейдёт от стратегии поддержания культуры к стратегии её развития 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
России необходимо как можно скорее перейти от стратегии поддержания и сохранения культуры к стратегии её развития. К такому выводу 10 апреля пришли участники парламентских слушаний в Совете Федерации, посвящённых условиям и механизмам реализации государственной культурной политики в регионах.
Сейчас в большинстве субъектов Федерации не проводятся комплексные исследования состояния культурной среды. Кроме того, создание региональных фондов развития культуры — редкость сегодня. Они есть только в некоторых субъектах — в Татарстане, Белгородской области, Республике Саха (Якутия) .
«И пока в России не появится новый закон о культуре, о необходимости которого 21 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству сказал Владимир Путин, дело с места не сдвинется», — сказала глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
При этом она подчеркнула, что сейчас быстрыми темпами идёт гармонизация региональных документов стратегического планирования, более 85% регионов готовят ежегодный доклад о состоянии культуры на своей территории, а в каждом четвёртом субъекте Федерации на развитие культуры существенное влияние оказывает профессиональное и экспертное сообщество.
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