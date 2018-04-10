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Активные граждане Преображенки оценят проект благоустройства
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Активные граждане Преображенки оценят проект благоустройства 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Пользователи портала «Активный гражданин» смогут оценить предложенный проект благоустройства сквера, который находится между улицами Просторной, Краснобогатырской и Алымовым переулком.
Тема благоустройства сквера всколыхнула жителей Преображенки, так как это одно из любимых мест отдыха юных и взрослых жителей района, настоящий оазис. Но скверу нужно обновление. Преображенцы уже обсудили этот вопрос, и теперь при помощи голосования на сайте «Активный гражданин» им предстоит поставить точку в этом вопросе — одобрить предложенный вариант благоустройства либо отказаться от него.
По проекту в сквере создадут велодорожку, спортивную и детскую площадки. Также здесь появится площадка, оборудованная тренажерами workout. Кустарники и деревья останутся, газон ждет ремонт.
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